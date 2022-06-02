Ціни на нафту впали: Саудівська Аравія може наростити видобуток

getty images

Нафта впала нижче 113 дол за барель після максимуму у понад 120 доларів на інформації про готовність Саудівської Аравії наростити поставки на ринок.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ф'ючерси на West Texas Intermediate впали на понад 3%, після чого відновила невелике зростання. Нафта Brent торгувалася на рівні 112,80 дол/барель. Раніше ціни на Brent перевищили 120 доларів за барель в очікуванні рішення ЄС щодо нафтового ембарго.

Зараз основним чинником є сигнал з боку Саудівської Аравії до збільшення видобутку нафти, якщо видобуток у Росії істотно впаде внаслідок накладених на неї санкцій. Зростають ознаки того, що напружені відносини між Саудівською Аравією, найбільшим світовим експортером нафти, і США, покращуються.

Президент США Джо Байден, ймовірно, відвідає Саудівську Аравію цього місяця, що означатиме неминучу зустріч з фактичним правителем країни, наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом, з яким він дотепер не зустрічався.

Це може прокласти шлях для нарощування виробництва в королівстві та допомогти знизити ціни на паливо в США, які злетіли до рекордно високих показників.

"Ринок нафти очікує зустріч ОПЕК, яка цього разу може виявитися цікавою", – сказав старший аналітик Danske Bank A/S Йенс Наервіг Педерсен у Копенгагені. "Ринок, ймовірно, має офіційні ознаки того, що ОПЕК компенсує частину втраченого видобутку з Росії після ембарго ЄС".