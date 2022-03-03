Нацбанк не змінюватиме облікову ставку через війну

Національний банк не ухвалив рішення щодо облікової ставки на тлі війни проти Росії, вона залишається незмінною на рівні 10%

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Національний банк залишається відданим режиму інфляційного таргетування. Водночас зараз через вимушене запровадження адміністративних обмежень ринкові монетарні інструменти, зокрема облікова ставка, не відіграють відчутної ролі у функціонуванні грошово-кредитного та валютного ринків", – йдеться у заяві Нацбанку.

З огляду на це НБУ відклав ухвалення рішення щодо розміру облікової ставки. За нормалізації ситуації НБУ відновить засідання Правління з монетарних питань з ухваленням рішень щодо облікової ставки та публікацію Інфляційного звіту з макроекономічним прогнозом.

НБУ застосовуватиме ключову ставку та інші монетарні інструменти для утримання під контролем інфляційних очікувань та досягнення цілі з інфляції тоді, коли канали монетарної трансмісії відновлять функціонування та з’явиться можливість з прийнятною ймовірністю прорахувати ефекти від монетарних рішень на горизонті політики.

Після звільнення території України від російських загарбників і повернення економіки та фінансової системи до функціонування на ринкових засадах Національний банк повернеться до традиційного формату інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом.

"У мінімально достатні терміни нормальну роботу валютного ринку буде відновлено, валютні обмеження будуть скасовані до довоєнного рівня. Втім, цей процес може бути поетапним", – повідомляє регулятор.



