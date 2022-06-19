Уряд доручив передати шість ТЕЦ "Нафтогазу"

Для забезпечення безперебійних поставок тепла й електроенергії Уряд доручив передати шість ТЕЦ у власність "Нафтогазу".

Про це у соцмережах повідомив Прем'єр міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це дозволить ефективніше витрачати ресурси й управляти цими підприємствами, а також підготувати їх до зими.

Також Кабмін затвердив, що "Нафтогаз" на час воєнного стану та 6 місяців після його завершення буде постачати блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною.

Більшість цих операторів зараз перейшли у власність держави. "Рішення Уряду — ще один крок до стабільних поставок газу всім споживачам та стабільної роботі нашої газотранспортної системи", - резюмував Прем'єр.

Нагадуємо:

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" назвала тариф, за яким будуть отримувати газ колишні клієнти газзбутів, які втратили постачальника з 1 червня: вони отримуватимуть газ за ціною 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування).

З 1 червня постачальники газу для 8,8 млн українських домогосподарств втратили можливість працювати, тож ці споживачі перешйли до пстачальника "останньої надії" – "Нафтогазу".