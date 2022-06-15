Нафтогаз назвав тариф на газ для 8,8 мільйонів українців, які раніше опинились без постачальників
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" назвала тариф, за яким будуть отримувати газ колишні клієнти газзбутів, які втратили постачальника з 1 червня: вони отримуватимуть газ за ціною 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування).
Про це повідомляється на сайті компанії.
"З 1 травня 2022 року до реєстру Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" підключені 8,8 млн українських домогосподарств, які отримували газ від постачальника "останньої надії" (ПОН), відповідно до річного тарифного плану "Фіксований" з ціною 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування)", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, всі споживачі, які раніше отримували природний газ від групи "ТВІЙ ГАЗЗБУТ" (104.ua) та ТОВ "Одесагаз-Постачання", з 1 травня 2022 року забезпечуються газом від Нафтогазу, додали в компанії.
"Нові клієнти проводять оплати з попереднім постачальником за газ, отриманий до 30 квітня 2022 року, а з 1 травня 2022 року оплачують газ на рахунки ГК "Нафтогаз України", - пояснили в "Нафтогазі".
Постачальник газу останньої надії (ПОН) надає послуги населенню у разі, якщо вони залишилися без газопостачальника. Наприклад, внаслідок банкрутства, закінчення чи анулювання ліцензії, необрання постачальника споживачем після розриву контракту з іншою установою. У 2015 році ПОНом було обрано НАК "Нафтогаз України".
Нагадаємо:
З 1 червня постачальники газу для 8,8 млн українських домогосподарств втратили можливість працювати, тож ці споживачі перешйли до пстачальника "останньої надії" – "Нафтогазу".
Економічна правда
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