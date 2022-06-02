Майже 9 мільйонів українців опинилися без постачальників газу з 1 червня

З 1 червня постачальники газу для 8,8 млн українських домогосподарств втратили можливість працювати, тож ці споживачі перешйли до пстачальника "останньої надії" – "Нафтогазу".

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"З 1 червня 2022 року 8,8 млн українських домогосподарств опинились в ситуації, коли їхні постачальники не можуть виконувати свою функцію. Тому тепер вони будуть отримувати газ від постачальника "останньої надії" (ПОН), функцію якого виконує Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перехід до ПОНу стосується клієнтів, які донедавна отримували газ від місцевих газопостачальних компаній у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

"Нафтогаз" очікує, що найближчим часом ці клієнти будуть переведені на стандартні контракти з компанією, аби ціна для таких споживачів стала 7,96 грн/куб. м з ПДВ.

Постачальник газу останньої надії (ПОН) надає послуги населенню у разі, якщо вони залишилися без газопостачальника. Наприклад, внаслідок банкрутства, закінчення чи анулювання ліцензії, необрання постачальника споживачем після розриву контракту з іншою установою. У 2015 році ПОНом було обрано НАК "Нафтогаз України".