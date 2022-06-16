Голлівудських прем'єр немає: кінотеатри РФ різко збільшили закупівлі фільмів із Кореї і Туреччини

На тлі зникнення в РФ європейських та голлівудських прем'єр через війну в Україні російські онлайн-кінотеатри різко збільшили закупівлю фільмів та серіалів із Південної Кореї та Туреччини.

Про це пише РБК із посиланням на підрахунки, які для видання провело агентство TelecomDaily.

За даними аналітиків, найактивніше закупляв корейського контенту серед російських платформ сервіс Wink, що належить "Ростелекому".

За попередніми підсумками другого кварталу 2022 року, кількість найменувань таких фільмів та серіалів на платформі досягла 180, що у 1,6 раза більше, ніж у той же період минулого року.

Як додає РБК, кількість турецьких фільмів та серіалів на російських онлайн-платформах збільшилося майже вдвічі.

Також у Wink зросла кількість пропозицій індійського виробництва.

Зазначається, що зростання відбулося на тлі зникнення в Росії європейських та голлівудських прем'єр через війну в Україні. Проте опитані виданням експерти сумніваються, що корейський чи турецький контент зможе замінити західний.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що у російських кінотеатрах почали проводити неофіційні покази іноземних стрічок, серед них - Бетмен", "Не дивіться вгору" та мультфільм "Я червонію".

Російські мережі кінотеатрів заморожують ціни на квитки та продукцію кінобарів, але замість голлівудських стрічок показуватимуть радянські, російські, індійські, латиноамериканські і південнокорейські фільми.

Економічна правда