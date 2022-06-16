Курс валют на 16 червня: скільки коштує гривня в касах банків

Середній курс гривні 16 червня ослаб і становить 35,2-35,8 грн за долар, на чорному ринку курс продовжує слабнути.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 16 червня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 35,2-35,8 грн (курс на 15 червня – 35-35,7 грн);

Євро – 36,6-37,6 грн (курс на 15 червня –36,6-37,5 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 35,2-35,7 грн, Ощадбанк – 35,2-35,85 грн, Укрексімбанк – 35,4-36,1 грн, Райффайзен – 35,6-36,5 грн.

За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку продовжують слабнути. Так, на 11:40 вони становили 35,52-35,73 грн за долар, хоча на ранок 15 червня становили 35,40-35,58 грн.

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