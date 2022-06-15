Курс валют на 15 червня: скільки коштує гривня в касах банків

Середній курс гривні 15 червня не змінився і утримується на рівні 35-35,7 грн за долар.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 15 червня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 35-35,7 грн (курс на 14 червня – 35-35,7 грн);

Євро – 36,5-37,5 грн (курс на 14 червня –36,6-37,5 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 35,1-35,7 грн, Ощадбанк – 35-35,75 грн, Укрексімбанк – 35,25-36 грн, Райффайзен – 35,1-35,9 грн.

За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку стабільні, проте спред між купівлею та продажем збільшився. Так, на 11:40 вони становили 35,40-35,58 грн за долар, хоча днем раніше закрилися позначкою 35,37-35,62 грн.

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За прогнозами одного з найбільших банків США Wells Fargo, євро може зрівнятися із доларом протягом місяця внаслідок дедалі більшого розриву між обліковими ставками та економічним зростанням у США та Європі.



Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.

В НБУ пояснювали, що такий крок зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті