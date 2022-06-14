США продовжили ліцензію на транзакції в енергетиці з низкою підсанкційних російських банків

Сполучені Штати у вівторок продовжили до 5 грудня термін дії ліцензії, яка дозволяла транзакції, пов’язані з енергетикою, з низкою підсанкційних російських банків.

Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті Міністерства фінансів США.

А саме, ліцензія дозволяє такі транзакції з російським Сбєрбанком, ВТБ, банком "Откритіє", "Альфа-банком", Совкомбанком, Внєшекономбанком (ВЕБ.РФ) та Центробанком РФ, а також їхніми "дочками".

Йдеться про транзакції, пов’язані з купівлею, видобутком, виробництвом чи обробкою нафти та нафтопродуктів, газу та інших енергоносіїв, зокрема вугілля, деревини, урану, аграрної продукції для виробництва біопалива. Також дозволяються транзакції щодо виробництва чи передачі електроенергії будь-якими способами.

Наголошується, що ліцензія не допускає транзакцій, заборонених санкціями проти державного боргу Росії, не дозволяє відкривати чи утримувати кореспондентські рахунки у Центробанку РФ, а також проводити операції з підсанкційними особами.