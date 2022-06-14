На тлі обвалу ринку найбільша криптобіржа США Coinbase скорочує 20% штату

На тлі обвалу ринку та очікуванні рецесії найбільша криптовалютна біржа США Coinbase звільняє 18% працівників (близько 1100 осіб).

Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що ринок криповалют зараз на спаді через надзвичайну волатильність, оскільки інвестори виходять з ризикованих активів через побоювання щодо рецесії та того, що вищі показники інфляції змусять Федеральну резервну систему США активніше підвищувати процентні ставки.

"Здається, ми входимо в рецесію після більш ніж десятирічного економічного буму. Рецесія може призвести до чергової крипто-зими і може тривати тривалий період", - заявив головний виконавчий директор Coinbase Браян Армстронг.

"Хоча економіку та ринки важко передбачити, ми завжди готуємось до гіршого, щоб можна було керувати бізнесом у будь-якому середовищі", - додав він.

Біткоїн, найбільша криптовалюта в світі, впала на 14% у понеділок після того, як криптокредитор Celsius Network заморозив виведення коштів та перекази.

Акції Coinbase впали приблизно на 5% на початку торгів, а з початку року - приблизно на 80%.

За час пандемії штат Coinbase зріс учетверо лише за 5 кварталів.

"Витрати на персонал занадто великі, щоб ефективно працювати на цьому невизначеному ринку. У нашому випадку очевидно, що найняли занадто багато людей", - визнав Армстронг.

При цьому, звільненим співробітникам обіцяють мінімум 14 тижнів вихідної допомоги та додаткові два тижні за кожен рік роботи, чотири місяці медичного страхування і чотири місяці підтримки психічного здоров’я по всьому світу.

Нагадаємо:

Біткоїн продовжив падіння у понеділок після того, як найбільший американський криптокредитор Celsius Network призупинив виведення коштів, обмін, а також перекази між рахунками.

У вівторок біткоїн впав ще на 10% на тлі розпродажу крипто-активів, оскільки інвестори очікують підвищення ставки ФРС.

Економічна правда