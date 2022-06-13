Bitcoin і Ethereum продовжують падіння: причини

Біткоїн продовжив падіння у понеділок після того, як найбільший американський криптокредитор Celsius Network призупинив виведення коштів, обмін, а також перекази між рахунками.

Про це пише Reuters.

Celsius Network заморозила виведення коштів та перекази, посилаючись на "екстремальні ринкові умови".

На тлі оголошення Celsius капіталізація криптовалют впала нижче 1 трильйона доларів вперше з січня 2021 року - це вплинуло на падіння вартості біткоїна на 12%.

Після оголошення від Celsius Network біткоїн впав до 18-місячного мінімуму в 23 300 доларів.

Друга найпопулярніша криптовалюта - Ethereum - впала на 18% до 1 176 дол, найнижчого рівня з січня 2021 року.

"За останні кілька тижнів ринки криптовалют різко ослабли, оскільки підвищення процентних ставок та інфляція спонукали інвесторів відмовитися від ризикованих активів на фінансових ринках.

Ринки продовжили розпродажі в понеділок після даних про інфляцію в США в п’ятницю, які показали найбільше зростання цін з 1981 року", - пише агентство.

За даними Coindesk, станом на 18:36 за Києвом біткоїн торгувався по 23 106 дол, Ethereum - 1 225 дол.

Coindesk

Нагадаємо:

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїн торгується на найнижчому рівні за 18 місяців - вплив даних про рекордне зростання інфляції в США продовжував відбиватись на ризикових активах.

Економічна правда