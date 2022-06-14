unsplash

Після скасування Верховною Радою податкових пільг на імпорт уряд планує скасувати перелік товарів та послуг критичного імпорту, за яким дозволялися міжкордонні валютні платежі.

Про це спершу повідомив перший заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк, голова комітету Данило Гетманцев у коментарі ЕП.

Відповідний перелік уряд схвалив ще у перший день повномасштабної війни 24 лютого. Він потрібен був для того, аби в умовах обмежень Національного банку на виведення валюти з України, виробники та постачальники могли отримувати критично необхідні для українців товари та послуги з-за кордону, і при цьому стримати відплив валюти.

Після того цей перелік неодноразово розширювався. Як пише Железняк, наразі вже 90% товарів не знаходяться під забороною на валютні платежі за кордон, а також – 40% послуг.

У коментарі ЕП Гетманцев підтвердив, що уряд планує скасувати перелік критичного імпорту. Водночас обидва нардепи зауважили, що наразі незрозуміло, чи йтиметься лише про товар, або ж про послуги також.

Железняк очікує, що перелік критичного імпорту можуть скасувати протягом місяця до початку липня.

Нагадуємо:

Податковий комітет ВР рекомендував Раді прийняти за основу і в цілому урядовий законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари.