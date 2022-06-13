Рада відклала розгляд законопроєкту по скасуванню імпортних пільг на товари й авто

Верховна Рада має намір розглянути урядовий законопроєкт №7418 про скасування імпортних пільг на товари та автомобілі в червні, але цього тижня голосування не буде.

Про це повідомив у Telegram заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Голосування в Раді щодо законопроекту №7418 цього тижня не буде. Але буде в червні", - написав нардеп.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів пропонує повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування.

Податковий комітет ВР рекомендував Раді прийняти за основу і в цілому урядовий законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари.

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Довоєнні податки та мита повертаються. Які пільги хоче порізати уряд і чому?

Економічна правда