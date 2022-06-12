Розвідка отримала Starlink
Неділя, 12 червня 2022, 17:47 -
Ілон Маск передав українській розвідці термінали Starlink, які "так потрібні для спеціальних місій".
Про це повідомило Міноборони у соцмережах.
Там також пожартували, що українська армія захищає свободу на Землі, щоб її можна було встановити на Марсі. Куди американський винахідник готує космічну місію.
Нагадаємо:
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію оператора.
У кінці квітня в Україні з'явилося представництво Starlink. Юридична особа зареєстрована під назвою "Старлінк Юкрейн".
В середині квітня Федоров повідомляв, що Starlink розпочав роботу на відкриттям представництва в Україні.