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Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора – Федоров

Четвер, 9 червня 2022, 11:34 - Олексій Павлиш

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію оператора.

Про це він написав у Telegram.

"Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1.

Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні!", - зазначив Федоров.

Нагадаємо:

У кінці квітня в Україні з'явилося представництво Starlink.

Юридична особа зареєстрована під назвою "Старлінк Юкрейн".

В середині квітня Федоров повідомляв, що Starlink розпочав роботу на відкриттям представництва в Україні.

Економічна правда

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