Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора – Федоров
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію оператора.
Про це він написав у Telegram.
"Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1.
Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні!", - зазначив Федоров.
Нагадаємо:
У кінці квітня в Україні з'явилося представництво Starlink.
Юридична особа зареєстрована під назвою "Старлінк Юкрейн".
В середині квітня Федоров повідомляв, що Starlink розпочав роботу на відкриттям представництва в Україні.
Економічна правда
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