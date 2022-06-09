Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора – Федоров

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію оператора.

Про це він написав у Telegram.

"Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1.

Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні!", - зазначив Федоров.

Нагадаємо:

У кінці квітня в Україні з'явилося представництво Starlink.

Юридична особа зареєстрована під назвою "Старлінк Юкрейн".

В середині квітня Федоров повідомляв, що Starlink розпочав роботу на відкриттям представництва в Україні.

Економічна правда