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Adidas не планує відновлювати комерційну діяльність у РФ

П'ятниця, 10 червня 2022, 09:00 - Олексій Павлиш

Німецька група з виробництва спортивного взуття, одягу та аксесуарів Adidas AG не планує відновлювати комерційну діяльність у РФ найближчим часом.

Про це пише російське пропагандистське ЗМІ ТАСС із посиланням на представника компанії.

"Робота магазинів Adidas та інтернет-торгівля в Росії призупинена до подальшого розпорядження, це стосується і доставки товарів до Росії. Наразі немає планів щодо відновлення діяльності", - сказала представник компанії.

Нагадаємо:

У березні спортивний бренд Adidas заявив, що зачиняє свої магазини в РФ, проте наразі не виходить з російського ринку.

Adidas AG оголосила про призупинення співпраці з російським футбольним союзом "з негайним набуттям чинності" через вторгнення РФ в Україну та на тлі міжнародних санкцій проти Росії.

Економічна правда 

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