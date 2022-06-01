Росія не змогла заплатити по боргах, ціни на квартири зростають: підсумки дня

Про дефолт. Росія не змогла виплатити інвесторам відсотки у розмірі 1,9 млн дол і спричинила страхову виплату – попри це суми недостатньо, аби спричинити крос-дефолт за іншими інструментами.

Про газ. Німецькі енергетичні концерни Uniper і RWE заплатили за російський газ за новою схемою, запропонованою Москвою.

Про житло. Ціни на квартири у новобудовах зростають у гривневому та доларовому еквіваленті в порівнянні з довоєнним рівнем.

Про фальсифікації. Про Державне бюро розслідувань наклало арешт на скраплений газ, який напівдержавна Укрнафта раніше продала на біржі вдвічі дешевше ринкової ціни – це могло завдати їй зибтків у 300 млн грн.

Про тарифи. Кабмін встановив пільгову ціну на газ для постачальників гарячої води на наступні два місяці: з 1 червня до 31 липня ГК "Нафтогаз Трейдинг" зобов'язана продавати його за 7420 грн за 1000 кубометрів (з ПДВ).