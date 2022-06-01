Ціни на нові квартири зростають майже по всій країні – ЛУН

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Ціни на квартири у новобудовах зростають у гривневому та доларовому еквіваленті в порівнянні з довоєнним рівнем.

Про це йдеться у пресрелізі ЛУН.

У Києві відновили роботу на 43 будівельних майданчиках, що становить 23% від довоєнного рівня. В області 45 житлових комплексів продовжують будівництво і це 25% від загальної кількості.

Середня ціна за квадратний метр в столиці збільшилась на 4,4% у доларах до 1410 доларів за м², в області — зросла на 12,2% до 765 доларів за м².

Ціни у західних регіонах зросли від 6,7% у Чернівецькій області до 15,5% у Хмельницькому регіоні, що є найвищим показником по країні.

Ціни за метр зросли від 4% у Полтавській області до 12,4% у Вінницькій в центральному регіоні.

З регіонів наближених до бойових дій Одеса демонструє найбільшу стійкість і одна з перших у країні продовжила будівництво. Середня ціна метру в Одесі зросла на 2,5% від довоєнного.

За словами CMO ЛУН Дениса Суділковського, ціни на новобудови зростають по всій країні і це пов’язано, зокрема, зі збільшенням вартості будівельних матеріалів.

Економічна правда