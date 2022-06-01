За квітень ВВП Росії впав на 3%

У квітні 2022 року ВВП Росії знизився на 3% у річному вимірі, після зростання на 1,3% у березні, на 4,1% у лютому та 5,6% у січні.

Про це повідомляє місцеве Мінекономрозвитку, передає Інтерфакс.

Там пояснили результат "безпрецедентним санкційним тиском", що спричинив транспортно-логістичні обмеження, а також скорочення внутрішнього попиту.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів Росії у внутрішніх оцінках прогнозує скорочення ВВП агресора на 12% через санкції, що може знищити "десятиліття економічного зростання". Публічно у відомстві цю цифру заперечують.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України на 35% цьогоріч, Росії – на 8,5%.

Банк Росії очікує, що за підсумками 2022 року ВВП РФ скоротиться на 8-10%.