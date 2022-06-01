IKEA відкриває в РФ відділи обміну і повернення товарів, але продажі не відновлює

Шведська мережа магазинів товарів для дому IKEA з 1 червня відкриває в РФ відділи обміну та повернення. Для покупців магазини, як і раніше, залишаться закритими.

Про це повідомляється на російському сайті компанії.

"З 1 червня відділи Обміну та повернення у наших магазинах почнуть працювати з вівторка по суботу з 12:00 до 20:00. Центр підтримки клієнтів працює щодня з 08:00 до 21:00 за місцевим часом.

Продажі призупинені на невизначений термін, будь ласка, стежте за інформацією на нашому сайті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У березні ІКЕА оголосила про призупинення роботи в Росії та припинення операцій з РФ та Білоруссю через їхню війну проти України.

Торговельний гігант ІКЕА продовжив термін оплати праці майже 15 тисяч співробітників у РФ до серпня.

Економічна правда