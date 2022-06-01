Всі розділи
Укр / Рус

IKEA відкриває в РФ відділи обміну і повернення товарів, але продажі не відновлює

Середа, 1 червня 2022, 15:50 - Олексій Павлиш

Шведська мережа магазинів товарів для дому IKEA з 1 червня відкриває в РФ відділи обміну та повернення. Для покупців магазини, як і раніше, залишаться закритими.

Про це повідомляється на російському сайті компанії.

"З 1 червня відділи Обміну та повернення у наших магазинах почнуть працювати з вівторка по суботу з 12:00 до 20:00. Центр підтримки клієнтів працює щодня з 08:00 до 21:00 за місцевим часом.

Продажі призупинені на невизначений термін, будь ласка, стежте за інформацією на нашому сайті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У березні ІКЕА оголосила про призупинення роботи в Росії та припинення операцій з РФ та Білоруссю через їхню війну проти України.

Торговельний гігант ІКЕА продовжив термін оплати праці майже 15 тисяч співробітників у РФ до серпня. 

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

IKEA компанії Росія
Матеріали за темою
IKEA продовжить виплачувати зарплату 15 тисячам працівників у РФ до серпня 10 травня 2022, 16:56
У РФ почало падати виробництво меблів: очікують падіння продажів на 50% 6 травня 2022, 11:19
IKEA через війну відмовилась від української деревини – "Схеми" 4 квітня 2022, 13:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті