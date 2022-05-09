Польська "дочка" російського "Новатека" оголосила форс-мажор через санкції

Польська "дочка" найбільшої приватної газової компанії РФ "Новатек" - Novatek Green Energy - заявила, що з 25 квітня (дата запровадження Польщею санкцій проти "Новатека") через настання форс-мажорних обставин не може виконати свої договірні зобов'язання.

Про це йдеться у заяві голови компанії Даріуша Братоня від 9 травня.

Санкції щодо "Новатека" передбачають заморожування економічних ресурсів, активів, а щодо його краківської "дочки" - і виключення із процедур держзакупівель.

"Заморожування економічних ресурсів призводить, до того, що обладнання для передачі/розподілу або резервуарні установки були заморожені, і будь-які подальші рішення з цього питання тепер приймаються державними органами.

У зв’язку з наведеними вище обставинами непереборної сили виконання всіх договірних зобов’язань є неможливим і призупинено до подальшого повідомлення.

На нашу думку, включення "Новатеку" до вищезгаданого (санкційного - ред.) списку є абсолютно необґрунтованим і невиправданим", - йдеться у заяві компанії.

Там додали, що працюють над виключенням "Новатека" із санкційного списку та над відновленням повноцінної оперативної діяльності.

Нагадаємо:

Раніше "дочка" російської енергокомпанії НОВАТЕК заявила, що 500 їх залізничних вагонів у Польщі, заповнених зрідженим нафтовим газом, можуть вибухнути.