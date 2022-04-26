Польща запровадила санкції проти Газпрому та російських олігархів

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Польща схвалила свій перший санкційний список, до якого увійшов російський Газпром, низка російських та білоруських олігархів – загалом 50 юридичних та фізичних осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, пише у Twitter правляча партія PiS.

"Метою санкцій є обмеження можливостей фінансування війни в Україні суб'єктами господарювання, які діють на території Республіки Польща. Закон про санкції поширюється на олігархів, які ведуть бізнес у Польщі", – йдеться у повідомленні.

Перший санкційний список налічує 50 пунктів, серед яких як олігархи, так і компанії, зокрема – Газпром. Під санкції також потрапляє олігарх В’ячеслав Кантор, який володіє 20% акцій компанії "Азот". Під обмеження потраплять, зокрема, пов’язані з режимом Лукашенка особи. Також до перелікупотраплять всі, хто "імпортував вугілля з Донбасу до Польщі".

"Ми будемо застосовувати кілька видів санкцій, тобто заморожування майна, відсторонення від участі в тендерах, а в разі олігархів – заборону на в’їзд на територію Республіки Польща. Це перший список і він буде розширюватися", – пояснює міністр.

Зокрема, Польща може застосувати 4 види заходів: заморожування коштів, накладене на 4 суб’єктів, заборона на в'їзд олігархів на територію Польщі, а також заборона участі у державних тендерах, накладена на 25 суб’єктів. Штраф за участь у тендерах попри заборону – до 20 млн злотих.

Зазначається, що перший список вже опублікований у польському віснику. Надалі звернення відповідних служб щодо осіб, які фінансують російську агресію в Україні, розглядатимуться на постійній основі. "Санкційний список, безумовно, буде розширено", – запевняє Камінський.