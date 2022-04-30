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У російському НОВАТЕКу лякають можливим вибухом їх зупинених санкціями вагонів

Субота, 30 квітня 2022, 12:37

Донька російської енергокомпанії НОВАТЕК заявила, що 500 їх залізничних вагонів у Польщі, заповнених зрідженим нафтовим газом, можуть вибухнути.

Про це йдеться у заяві компанії.

"У зв'язку з фізико-хімічними властивостями газу ЗВГ, у разі більш тривалої стоянки цих вагонів на коліях, підвищення зовнішньої температури, а отже, і підвищення тиску газу у вагонах можливий викид газу в атмосферу", - йдеться у заяві.

У компанії просять вжити заходів для того, щоб доставити ці вагони з газом на вантажні термінали.

Нагадуємо:

Вагони було зупинено внаслідок накладених Польщею санкцій. Варшава схвалила свій перший санкційний список, до якого увійшов російський Газпром, низка російських та білоруських олігархів – загалом 50 юридичних та фізичних осіб.

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газ Польща
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