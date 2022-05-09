Fozzy Group відновила роботу заводу у Ворзелі

Торгова група Fozzy Group, до якої входять мережі супермаркетів Сільпо та Фора, відновила роботу законсервованого заводу у Ворзелі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Група відновила виробництво хліба, кондитерських виробів і обсмажування кави на Ворзельському заводі у Київській області. Нагадаємо, що 2 квітня ЗСУ звільнили від російських загарбників всю Київську область після місяця окупації.

У Fozzy кажуть, що завдяки відновленому електро- та вододопостачанню у групи з’явилася можливість розконсервувати завод. Наразі на роботу повернулися 150 фахівців, працює три цехи.

"Вже відновлено роботу цеху з виготовлення шоколадних виробів "Власна кондитерська", цеху із заготівлі хліба та хлібобулочних виробів "Крафтяр" та для хлібної майстерні Boulangerie Artisan", – повідомила компанія. Також до роботи повернувся третій цех зі свіжого обсмажування кави.

Зазначається, що на підприємстві обсмажується та фасується 36 тонн кави, виготовляється більш як 10 тонн шоколадних виробів та заготовлюється 236 тонн хлібобулочних виробів на місяць.

Нагадуємо:

У квітні мережа супермаркетів "Сільпо" частково запустила роботу двох складів під Києвом, а також 18 магазинів у Києві та області, Сумах, Чернігові, Харкові.

Мережа "Сільпо" втратила 23 магазини через війну.