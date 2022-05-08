Розірвання контракту по проєкту фінської АЕС: "Росатом" каже, що вимагатиме компенсації
Російська атомна енергетична компанія "Росатом" заявила, що має намір вимагати компенсацію від фінської Fennovoima через розірвання контракту щодо проєкту АЕС "Ханхіківі-1".
Про це пише Yle із посиланням на заяву "Росатома".
У "Росатомі" заявляють, що вважають рішення фінської компанії політично вмотивованим.
У відділі зв'язків із громадськістю компанії Fennovoima повідомили Yle, що компанія не коментує заяву "Росатома".
Нагадаємо:
Фінська компанія Fennovoima повідомила, що розірвала контракт на будівництво АЕС "Ханхіківі-1" із "Росатомом".
Контракт зазначила, що розірвала контракт з RAOS Project ("дочка" Росатома) через значні затримки з боку RAOS та нездатність виконати проєкт.
Fennovoima підкрелює, що війна в Україні посилила ризики для проєкту, а RAOS не зміг пом'якшити жодного з ризиків.
Міністерство зайнятості та економіки Фінляндії назвало виправданим і послідовним рішення компанії Fennovoima розірвати контракт на будівництво АЕС "Ханхіківі-1" із "Росатомом".
Економічна правда
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