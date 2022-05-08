Розірвання контракту по проєкту фінської АЕС: "Росатом" каже, що вимагатиме компенсації

Російська атомна енергетична компанія "Росатом" заявила, що має намір вимагати компенсацію від фінської Fennovoima через розірвання контракту щодо проєкту АЕС "Ханхіківі-1".

Про це пише Yle із посиланням на заяву "Росатома".

У "Росатомі" заявляють, що вважають рішення фінської компанії політично вмотивованим.

У відділі зв'язків із громадськістю компанії Fennovoima повідомили Yle, що компанія не коментує заяву "Росатома".

Нагадаємо:

Фінська компанія Fennovoima повідомила, що розірвала контракт на будівництво АЕС "Ханхіківі-1" із "Росатомом".

Контракт зазначила, що розірвала контракт з RAOS Project ("дочка" Росатома) через значні затримки з боку RAOS та нездатність виконати проєкт.

Fennovoima підкрелює, що війна в Україні посилила ризики для проєкту, а RAOS не зміг пом'якшити жодного з ризиків.

Міністерство зайнятості та економіки Фінляндії назвало виправданим і послідовним рішення компанії Fennovoima розірвати контракт на будівництво АЕС "Ханхіківі-1" із "Росатомом".

Економічна правда