Мінекономіки Фінляндії схвалило рішення Fennovoima розірвати контракт із "Росатомом"

Міністерство зайнятості та економіки Фінляндії назвало виправданим і послідовним рішення компанії Fennovoima розірвати контракт на будівництво АЕС "Ханхіківі-1" із "Росатомом".

Про це йдеться у заяві міністерства.

"Міністерство економіки та зайнятості вважає виправданими та послідовними дії власників щодо контракту на постачання підприємства. Розірвання контракту - цілком зрозумілий захід у цій ситуації", - йдеться у позиції міністерства.

У відомстві додали, що найближчим часом оцінять наслідки розірвання договору.

Міністр економіки Фінляндії Міка Лінтіля також заявив, що він задоволений рішенням компанії Fennovoima.

"Я цілком задоволений тим, що власники зайняли чітку позицію щодо всього проєкту. І вона покладе цьому кінець", - сказав міністр агентству YLE.

Нагадаємо:

Фінська проектна компанія Fennovoima повідомила, що розірвала контракт на будівництво АЕС "Ханхіківі-1" із "Росатомом".

Контракт зазначила, що розірвала контракт з RAOS Project ("дочка" Росатома) через значні затримки з боку RAOS та нездатність виконати проєкт.

Fennovoima підкрелює, що війна в Україні посилила ризики для проєкту, а RAOS не зміг пом'якшити жодного з ризиків.

Економічна правда