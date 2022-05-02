Фінська Fennovoima розірвала договір з "Росатомом" по будівництву АЕС

Фінська проектна компанія Fennovoima повідомила, що розірвала контракт на будівництво АЕС "Ханхіківі-1" із "Росатомом".

Про це йдеться у заяві компанії.

Контракт зазначила, що розірвала контракт з RAOS Project (дочірня компанія "Русатом Енерго Інтернешнл", що входить до складу російської держкорпорації "Росатом") через значні затримки з боку RAOS та нездатність виконати проєкт.

"Протягом останніх років спостерігалися значні й зростаючі затримки. Війна в Україні посилила ризики для проєкту. RAOS не зміг пом'якшити жодного з ризиків.

Це означає, що співпраця з RAOS Project припиняється негайно", - наголосили в Fennovoima.

"На жаль, розірвання контракту, як очікується, матиме значний вплив на співробітників у Fennovoima і, як очікується, вплине також на компанії ланцюга поставок та регіон Пюхяйокі.

Наша головна мета - підтримувати наших співробітників, інформуючи їх і працюючи в тісній співпраці як з нашими співробітниками, так і з представниками працівників", - йдеться у заяві.

"Рішення про розірвання контракту з RAOS Project було нелегким. У такому великому проєкті є значні складнощі, і рішення приймаються лише після ретельного обдумування.

Ми повністю визнаємо негативні наслідки та робимо все можливе, щоб пом’якшити їх", - заявили в керівництві компанії.

У Fennovoima додали, що нададуть додаткову інформацію та дадуть відповіді на можливі запитання під час прес-конференції в понеділок, 2 травня.

Нагадаємо:

Раніше міністр економічного розвитку Фінляндії Міка Лінтіля заявив, що видача ліцензії проєкту АЕС "Ханхіківі", у будівництві якої бере участь "Росатом", "абсолютно неможлива".

Економічна правда