Всі розділи
Укр / Рус

Пальне на АЗС знову подорожчало: ціни

П'ятниця, 6 травня 2022, 15:50 - Дана Гордійчук
 
getty images

У четвер Мінекономіки підвищило середні розрахунки для пального, відтак мережі автозаправних станцій відкоригували свої ціни на стелах.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, ціновий моніторинг Консалтингової групи "А-95", який публікує enkorr.

Так, за останніми розрахунками середня вартість пального, встановлена Міністерством економіки, була 35,63 грн для дизельного палива та 31,19 грн для бензинів. З урахуванням визначеної рядом торговельної надбавки, максимальні роздрібні ціни становлять 42,63 грн та 37,69 грн для дизпалива і бензинів відповідно.

Як наслідок, АЗС також підвищили свої ціни на пальне. Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок "А-95" і "А-95+" подорожчали на 1,64 - 1,72 коп/л, до 37,69 - 39,57 грн/л. Дизельне пальне у цих мережах подорожчало на 1,97 грн/л, до максимуму у 42,63 грн/л. На стільки ж подорожчало пальне в мережі "Привату".

Компанія

А-95

А-95+

ДТ

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

37,69

1,64

39,57

1,72

42,63

1,97

WOG

37,69

1,64

39,57

1,72

42,63

1,97

Авіас

37,74

1,64

38,29

1,69

42,63

1,97

Укрнафта

37,69

1,64

38,29

1,74

42,63

1,97

AMIC

 

 

39,57

 

42,63

1,97

Shell

37,69

1,64

39,57

1,72

42,63

1,97

SOCAR

 

 

 

 

 

 

БРСМ-Нафта

 

 

39,54

1,70

44,74

2,05

KLO

37,69

1,64

39,57

1,72

42,63

1,97

Prime

58,00

12,00

 

 

53,00

0,00

Автотранс

 

 

 

 

 

 

UPG

37,60

1,60

39,10

1,30

42,60

2,00

Prime

58,00

12,00

 

 

53,00

0,00

BVS

 

 

39,57

1,72

42,63

-0,06

Chipo

37,69

1,64

39,57

1,72

44,76

2,07

Авантаж 7

 

 

 

 

 

 

Mango

37,69

1,64

 

 

42,63

1,97

Середня ціна в Україні:

38,21

1,81

39,03

1,74

42,98

1,77

Читайте також: Нулі на стелах: чому на АЗС немає пального та коли з'явиться

Нагадуємо:

Кабінет міністрів 29 квітня підвищив торговельну надбавку на дизпаливо та бензини на 40% (близько 2 грн/л) для запобігання дефіциту на автозаправних станціях.

Завдяки законтрактованим обсягам на території Західної Європи проблема з дефіцитом пального на автозаправних станціях буде незабаром розв’язана, але ціни дещо зростуть.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

АЗС
Матеріали за темою
Нафтогігант Shell продає російську мережу АЗС – ЗМІ 5 травня 2022, 22:31
АЗС підвищили ціни на пальне вслід за рішенням Мінекономіки 2 травня 2022, 15:35
Польська компанія зацікавлена у входженні на український ринок АЗС – Зеленський 30 квітня 2022, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті