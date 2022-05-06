Пальне на АЗС знову подорожчало: ціни

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У четвер Мінекономіки підвищило середні розрахунки для пального, відтак мережі автозаправних станцій відкоригували свої ціни на стелах.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, ціновий моніторинг Консалтингової групи "А-95", який публікує enkorr.

Так, за останніми розрахунками середня вартість пального, встановлена Міністерством економіки, була 35,63 грн для дизельного палива та 31,19 грн для бензинів. З урахуванням визначеної рядом торговельної надбавки, максимальні роздрібні ціни становлять 42,63 грн та 37,69 грн для дизпалива і бензинів відповідно.

Як наслідок, АЗС також підвищили свої ціни на пальне. Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок "А-95" і "А-95+" подорожчали на 1,64 - 1,72 коп/л, до 37,69 - 39,57 грн/л. Дизельне пальне у цих мережах подорожчало на 1,97 грн/л, до максимуму у 42,63 грн/л. На стільки ж подорожчало пальне в мережі "Привату".

Компанія А-95 А-95+ ДТ Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 37,69 1,64 39,57 1,72 42,63 1,97 WOG 37,69 1,64 39,57 1,72 42,63 1,97 Авіас 37,74 1,64 38,29 1,69 42,63 1,97 Укрнафта 37,69 1,64 38,29 1,74 42,63 1,97 AMIC 39,57 42,63 1,97 Shell 37,69 1,64 39,57 1,72 42,63 1,97 SOCAR БРСМ-Нафта 39,54 1,70 44,74 2,05 KLO 37,69 1,64 39,57 1,72 42,63 1,97 Prime 58,00 12,00 53,00 0,00 Автотранс UPG 37,60 1,60 39,10 1,30 42,60 2,00 Prime 58,00 12,00 53,00 0,00 BVS 39,57 1,72 42,63 -0,06 Chipo 37,69 1,64 39,57 1,72 44,76 2,07 Авантаж 7 Mango 37,69 1,64 42,63 1,97 Середня ціна в Україні: 38,21 1,81 39,03 1,74 42,98 1,77

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Нагадуємо:

Кабінет міністрів 29 квітня підвищив торговельну надбавку на дизпаливо та бензини на 40% (близько 2 грн/л) для запобігання дефіциту на автозаправних станціях.

Завдяки законтрактованим обсягам на території Західної Європи проблема з дефіцитом пального на автозаправних станціях буде незабаром розв’язана, але ціни дещо зростуть.