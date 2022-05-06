Пальне на АЗС знову подорожчало: ціни
У четвер Мінекономіки підвищило середні розрахунки для пального, відтак мережі автозаправних станцій відкоригували свої ціни на стелах.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, ціновий моніторинг Консалтингової групи "А-95", який публікує enkorr.
Так, за останніми розрахунками середня вартість пального, встановлена Міністерством економіки, була 35,63 грн для дизельного палива та 31,19 грн для бензинів. З урахуванням визначеної рядом торговельної надбавки, максимальні роздрібні ціни становлять 42,63 грн та 37,69 грн для дизпалива і бензинів відповідно.
Як наслідок, АЗС також підвищили свої ціни на пальне. Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок "А-95" і "А-95+" подорожчали на 1,64 - 1,72 коп/л, до 37,69 - 39,57 грн/л. Дизельне пальне у цих мережах подорожчало на 1,97 грн/л, до максимуму у 42,63 грн/л. На стільки ж подорожчало пальне в мережі "Привату".
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
37,69
|
1,64
|
39,57
|
1,72
|
42,63
|
1,97
|
WOG
|
37,69
|
1,64
|
39,57
|
1,72
|
42,63
|
1,97
|
Авіас
|
37,74
|
1,64
|
38,29
|
1,69
|
42,63
|
1,97
|
Укрнафта
|
37,69
|
1,64
|
38,29
|
1,74
|
42,63
|
1,97
|
AMIC
|
|
|
39,57
|
|
42,63
|
1,97
|
Shell
|
37,69
|
1,64
|
39,57
|
1,72
|
42,63
|
1,97
|
SOCAR
|
|
|
|
|
|
|
БРСМ-Нафта
|
|
|
39,54
|
1,70
|
44,74
|
2,05
|
KLO
|
37,69
|
1,64
|
39,57
|
1,72
|
42,63
|
1,97
|
Prime
|
58,00
|
12,00
|
|
|
53,00
|
0,00
|
Автотранс
|
|
|
|
|
|
|
UPG
|
37,60
|
1,60
|
39,10
|
1,30
|
42,60
|
2,00
|
Prime
|
58,00
|
12,00
|
|
|
53,00
|
0,00
|
BVS
|
|
|
39,57
|
1,72
|
42,63
|
-0,06
|
Chipo
|
37,69
|
1,64
|
39,57
|
1,72
|
44,76
|
2,07
|
Авантаж 7
|
|
|
|
|
|
|
Mango
|
37,69
|
1,64
|
|
|
42,63
|
1,97
|
Середня ціна в Україні:
|
38,21
|
1,81
|
39,03
|
1,74
|
42,98
|
1,77
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Нагадуємо:
Кабінет міністрів 29 квітня підвищив торговельну надбавку на дизпаливо та бензини на 40% (близько 2 грн/л) для запобігання дефіциту на автозаправних станціях.
Завдяки законтрактованим обсягам на території Західної Європи проблема з дефіцитом пального на автозаправних станціях буде незабаром розв’язана, але ціни дещо зростуть.
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