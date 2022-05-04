"Десвіфтизація" всіх російських банків "на столі" в ЄС з 24 лютого – член групи з питань санкцій 

Відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT усіх російських банків лежить на столі в усіх владних західних кабінетах з першого дня повномасштабної війни РФ проти України 24 лютого.

Про це розповів член Міжнародної робочої групи з питань санкцій проти Росії при президентові, або групи "Єрмака-Макфола" Андрій Пишний в інтерв’ю ЕП.

За його словами, відключення всіх російських банків від SWIFT була б адекватна і ефективна реакція у відповідь на вторгнення, і Україна продовжує наполягати на цьому.

Після п’ятої хвилі санкцій, розширення "десвіфтизації" на усі російські банки, вважає Пишний, є не лише цілком можливим, а й закономірним і необхідним кроком. При цьому, додав він, більшість ризиків, з якими б довелося зіткнутися західним компаніям, мінімізовані або вже реалізовані.

"Російський фінансовий сектор не просто токсичний, він отруйний. Я не бачу жодних перешкод для запровадження повного блокуючого пакету санкцій проти банківського сектору, включно зі Сбєром і Газпромомбанком. Власне, це ми і рекомендуємо зробити якомога швидше", – коментує банкір.

На його думку, єдиним поясненням відтягування такого кроку є спроба зберегти поступовість і зростаючий ефект санкційного тиску з розрахунку, що "поступ тиску стимулюватиме путінський режим отямитись".

"На моє особисте переконання, сподіватися на це — марна втрата часу", – резюмує Пишний.

Більше про те, як Україна вимагає більших санкцій проти агресора, в інтерв’ю: "Відмова від газу з Росії коштує ЄС менше, ніж перший рік ковіду". Член групи з питань санкцій Андрій Пишний

Нагадуємо:

Робоча група при президентові показала план санкцій, які Україна пропонуватиме запровадити проти РФ: крім енергетичного ембарго у ньому є заходи, які мають не допустити уникнення вже накладених санкцій та посилити фінансову ізоляцію ворога.





