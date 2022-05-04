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УЗ попереджає про затримки низки пасажирських поїздів

Середа, 4 травня 2022, 11:10 - Олексій Павлиш

Укрзалізниця попередила про затримки низки поїздів - у компанії запевняють, що тримають ситуацію під контролем.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Затримки пасажирських поїздів станом на 10:30:

  • №22 Трускавець — Харків (+10:11 год);
  • №12 Львів — Одеса (+9:39 год);
  • №60 Чоп — Київ (+9:36 год);
  • №50 Трускавець — Київ (+9:01 год);
  • №96 Рахів — Київ (+8:46 год);
  • №56 Разів — Київ (+8:28 год);
  • №30 Ужгород — Київ (+8:22 год);
  • №13 Київ — Солотвино (+8:20 год);
  • №3 Львів — Запоріжжя (+8:08 год);
  • №37 Ужгород — Одеса (+9:44 год);
  • №135 Чернівці — Олеса (+7:30 год);
  • №43 Івано-Франківськ — Київ (+7:18 год);
  • №8 Чернівці — Київ (+6:56 год);
  • №82 Ужгород — Київ (+6:07 год);
  • №25 Рахів — Одеса (+5:59 год);
  • №81 Київ — Ужгород (+5:51 год);
  • №46 Лозова — Ужгород (+5:31 год);
  • №6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+5:28 год);
  • №49 Київ — Трускавець (+5:23 год);
  • №29 Київ — Ужгород (+5:15 год);
  • №146 Ужгород — Львів (+5:14 год);
  • №45 Ужгород — Лозова (+4:41 год);
  • №149 Полтава — Чернівці (+4:40 год);
  • №59 Київ — Чоп (+4:38 год);
  • №7 Київ — Чернівці (+4:24 год);
  • №91 Київ — Львів (+3:59 год);
  • №38 Одеса — Ужгород (+3:47 год);
  • №92 Одеса — Харків (+3:38 год);
  • №231 Дніпро — Львів (+3:38 год);
  • №120 Львів — Заплріжжя (+2:57 год);
  • №175 Запоріжжя — Жмеринка (+2:48);
  • №8 Одеса — Харків (+2:43 год);
  • №11 Одеса — Львів (+2:24 год);
  • №16 Івано-Франківськ — Харків (+2:05 год);
  • №17 Харків — Львів (+1:56 год);
  • №85 Запоріжжя — Львів (+1:36 год);
  • №67 Київ — Варшава (+1:30 год);
  • №41 Дніпро — Львів (+1:19 год);
  • №119 Запоріжжя — Львів (+1:13 год);
  • №774 Львів —Дарниця (+7:30 год);
  • №716 Перемишль — Київ (+5:30 год);
  • №705 Київ — Перемишль (+7:30 год);
  • №743 Дарниця — Львів (+4 год);
  • №710 Львів — Дарниця (+3:59 год).

"Затримки скорочуються по оберту кожного поїзда, тримаємо ситуацію під контролем та продовжуємо оновлювати для вас інформацію щогодини на uz-vezemo.com.

Для пасажирів та бригад поїздів із найбільшою затримкою Укрзалізниця разом із World Central Kitchen та іншими друзями залізниці - як рестораторами, так і волонтерами - організують понад 25 тисяч порцій безкоштовних ланчів на вокзалах Харкова, Дніпра, Києва, Запоріжжя, Полтави, Яремче, Ужгорода, Львова та точково інших міст", - йдеться у повідомленні.

В УЗ додали, що подивитися актуальний час затримки поїздів можна і в чат-боті Укрзалізниці у месенджерах:

Нагадаємо:

Укрзалізниця попередила про зміни руху приміських поїздів по Придніпровській залізниці внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури.

У вівторок ввечері російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України. 

За даними Львівської ОВА відомо, що у місті пошкоджено залізничні підстанції. Крім того, очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у Кам’янському районі зафіксовано два влучення, які сильно пошкодили залізничну інфраструктуру.

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