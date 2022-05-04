УЗ попереджає про затримки низки пасажирських поїздів

Укрзалізниця попередила про затримки низки поїздів - у компанії запевняють, що тримають ситуацію під контролем.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Затримки пасажирських поїздів станом на 10:30:

№22 Трускавець — Харків (+10:11 год);

№12 Львів — Одеса (+9:39 год);

№60 Чоп — Київ (+9:36 год);

№50 Трускавець — Київ (+9:01 год);

№96 Рахів — Київ (+8:46 год);

№56 Разів — Київ (+8:28 год);

№30 Ужгород — Київ (+8:22 год);

№13 Київ — Солотвино (+8:20 год);

№3 Львів — Запоріжжя (+8:08 год);

№37 Ужгород — Одеса (+9:44 год);

№135 Чернівці — Олеса (+7:30 год);

№43 Івано-Франківськ — Київ (+7:18 год);

№8 Чернівці — Київ (+6:56 год);

№82 Ужгород — Київ (+6:07 год);

№25 Рахів — Одеса (+5:59 год);

№81 Київ — Ужгород (+5:51 год);

№46 Лозова — Ужгород (+5:31 год);

№6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+5:28 год);

№49 Київ — Трускавець (+5:23 год);

№29 Київ — Ужгород (+5:15 год);

№146 Ужгород — Львів (+5:14 год);

№45 Ужгород — Лозова (+4:41 год);

№149 Полтава — Чернівці (+4:40 год);

№59 Київ — Чоп (+4:38 год);

№7 Київ — Чернівці (+4:24 год);

№91 Київ — Львів (+3:59 год);

№38 Одеса — Ужгород (+3:47 год);

№92 Одеса — Харків (+3:38 год);

№231 Дніпро — Львів (+3:38 год);

№120 Львів — Заплріжжя (+2:57 год);

№175 Запоріжжя — Жмеринка (+2:48);

№8 Одеса — Харків (+2:43 год);

№11 Одеса — Львів (+2:24 год);

№16 Івано-Франківськ — Харків (+2:05 год);

№17 Харків — Львів (+1:56 год);

№85 Запоріжжя — Львів (+1:36 год);

№67 Київ — Варшава (+1:30 год);

№41 Дніпро — Львів (+1:19 год);

№119 Запоріжжя — Львів (+1:13 год);

№774 Львів —Дарниця (+7:30 год);

№716 Перемишль — Київ (+5:30 год);

№705 Київ — Перемишль (+7:30 год);

№743 Дарниця — Львів (+4 год);

№710 Львів — Дарниця (+3:59 год).

"Затримки скорочуються по оберту кожного поїзда, тримаємо ситуацію під контролем та продовжуємо оновлювати для вас інформацію щогодини на uz-vezemo.com.



Для пасажирів та бригад поїздів із найбільшою затримкою Укрзалізниця разом із World Central Kitchen та іншими друзями залізниці - як рестораторами, так і волонтерами - організують понад 25 тисяч порцій безкоштовних ланчів на вокзалах Харкова, Дніпра, Києва, Запоріжжя, Полтави, Яремче, Ужгорода, Львова та точково інших міст", - йдеться у повідомленні.

В УЗ додали, що подивитися актуальний час затримки поїздів можна і в чат-боті Укрзалізниці у месенджерах:

Нагадаємо:

Укрзалізниця попередила про зміни руху приміських поїздів по Придніпровській залізниці внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури.

У вівторок ввечері російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України.

За даними Львівської ОВА відомо, що у місті пошкоджено залізничні підстанції. Крім того, очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у Кам’янському районі зафіксовано два влучення, які сильно пошкодили залізничну інфраструктуру.

Економічна правда