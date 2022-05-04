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УЗ попереджає про затримки низки пасажирських поїздів
Укрзалізниця попередила про затримки низки поїздів - у компанії запевняють, що тримають ситуацію під контролем.
Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
Затримки пасажирських поїздів станом на 10:30:
- №22 Трускавець — Харків (+10:11 год);
- №12 Львів — Одеса (+9:39 год);
- №60 Чоп — Київ (+9:36 год);
- №50 Трускавець — Київ (+9:01 год);
- №96 Рахів — Київ (+8:46 год);
- №56 Разів — Київ (+8:28 год);
- №30 Ужгород — Київ (+8:22 год);
- №13 Київ — Солотвино (+8:20 год);
- №3 Львів — Запоріжжя (+8:08 год);
- №37 Ужгород — Одеса (+9:44 год);
- №135 Чернівці — Олеса (+7:30 год);
- №43 Івано-Франківськ — Київ (+7:18 год);
- №8 Чернівці — Київ (+6:56 год);
- №82 Ужгород — Київ (+6:07 год);
- №25 Рахів — Одеса (+5:59 год);
- №81 Київ — Ужгород (+5:51 год);
- №46 Лозова — Ужгород (+5:31 год);
- №6 Запоріжжя — Івано-Франківськ (+5:28 год);
- №49 Київ — Трускавець (+5:23 год);
- №29 Київ — Ужгород (+5:15 год);
- №146 Ужгород — Львів (+5:14 год);
- №45 Ужгород — Лозова (+4:41 год);
- №149 Полтава — Чернівці (+4:40 год);
- №59 Київ — Чоп (+4:38 год);
- №7 Київ — Чернівці (+4:24 год);
- №91 Київ — Львів (+3:59 год);
- №38 Одеса — Ужгород (+3:47 год);
- №92 Одеса — Харків (+3:38 год);
- №231 Дніпро — Львів (+3:38 год);
- №120 Львів — Заплріжжя (+2:57 год);
- №175 Запоріжжя — Жмеринка (+2:48);
- №8 Одеса — Харків (+2:43 год);
- №11 Одеса — Львів (+2:24 год);
- №16 Івано-Франківськ — Харків (+2:05 год);
- №17 Харків — Львів (+1:56 год);
- №85 Запоріжжя — Львів (+1:36 год);
- №67 Київ — Варшава (+1:30 год);
- №41 Дніпро — Львів (+1:19 год);
- №119 Запоріжжя — Львів (+1:13 год);
- №774 Львів —Дарниця (+7:30 год);
- №716 Перемишль — Київ (+5:30 год);
- №705 Київ — Перемишль (+7:30 год);
- №743 Дарниця — Львів (+4 год);
- №710 Львів — Дарниця (+3:59 год).
"Затримки скорочуються по оберту кожного поїзда, тримаємо ситуацію під контролем та продовжуємо оновлювати для вас інформацію щогодини на uz-vezemo.com.
Для пасажирів та бригад поїздів із найбільшою затримкою Укрзалізниця разом із World Central Kitchen та іншими друзями залізниці - як рестораторами, так і волонтерами - організують понад 25 тисяч порцій безкоштовних ланчів на вокзалах Харкова, Дніпра, Києва, Запоріжжя, Полтави, Яремче, Ужгорода, Львова та точково інших міст", - йдеться у повідомленні.
В УЗ додали, що подивитися актуальний час затримки поїздів можна і в чат-боті Укрзалізниці у месенджерах:
Нагадаємо:
Укрзалізниця попередила про зміни руху приміських поїздів по Придніпровській залізниці внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури.
У вівторок ввечері російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України.
За даними Львівської ОВА відомо, що у місті пошкоджено залізничні підстанції. Крім того, очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у Кам’янському районі зафіксовано два влучення, які сильно пошкодили залізничну інфраструктуру.
Економічна правда
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