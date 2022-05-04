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УЗ попередила про зміни руху приміських поїздів по Придніпровській залізниці
Середа, 4 травня 2022, 10:11 -
Укрзалізниця попередила про зміни руху приміських поїздів по Придніпровській залізниці внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
Так, станом на 9:30:
- №6018 П’ятихатки-Стикова – Дніпро (+20 хв);
- №6466 Тимкове – П’ятихатки (курсує зі станції Висунь замість станції Тимкове);
- №6485 Нікополь – Тимкове (курсує до станції Висунь замість станції Тимкове);
- №6476 Тимкове – Нікополь (курсує зі станції Висунь).
Нагадаємо:
У вівторок ввечері російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України.
За даними Львівської ОВА відомо, що у місті пошкоджено залізничні підстанції. Крім того, очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у Кам’янському районі зафіксовано два влучення, які сильно пошкодили залізничну інфраструктуру.
Економічна правда
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