Всі розділи
Укр / Рус

УЗ попередила про зміни руху приміських поїздів по Придніпровській залізниці

Середа, 4 травня 2022, 10:11 - Олексій Павлиш

Укрзалізниця попередила про зміни руху приміських поїздів по Придніпровській залізниці внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Так, станом на 9:30:

  • №6018 П’ятихатки-Стикова – Дніпро (+20 хв);
  • №6466 Тимкове – П’ятихатки (курсує зі станції Висунь замість станції Тимкове);
  • №6485 Нікополь – Тимкове (курсує до станції Висунь замість станції Тимкове);
  • №6476 Тимкове – Нікополь (курсує зі станції Висунь).

Нагадаємо:

У вівторок ввечері російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України. 

За даними Львівської ОВА відомо, що у місті пошкоджено залізничні підстанції. Крім того, очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у Кам’янському районі зафіксовано два влучення, які сильно пошкодили залізничну інфраструктуру.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрзалізниця
Матеріали за темою
Ворог обстріляв залізничні підстанції – УЗ попередила про затримки 3 травня 2022, 21:13
"Укрзалізниця" допоможе переселенцям знайти житло на заході України 2 травня 2022, 12:23
Укрзалізниця зазнає кібератак 1 травня 2022, 17:14
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті