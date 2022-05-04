УЗ попередила про зміни руху приміських поїздів по Придніпровській залізниці

Укрзалізниця попередила про зміни руху приміських поїздів по Придніпровській залізниці внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Так, станом на 9:30:

№6018 П’ятихатки-Стикова – Дніпро (+20 хв);

№6466 Тимкове – П’ятихатки (курсує зі станції Висунь замість станції Тимкове);

№6485 Нікополь – Тимкове (курсує до станції Висунь замість станції Тимкове);

№6476 Тимкове – Нікополь (курсує зі станції Висунь).

Нагадаємо:

У вівторок ввечері російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України.

За даними Львівської ОВА відомо, що у місті пошкоджено залізничні підстанції. Крім того, очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у Кам’янському районі зафіксовано два влучення, які сильно пошкодили залізничну інфраструктуру.

Економічна правда