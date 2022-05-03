Ворог обстріляв шість залізничних станцій, пошкодження важкі – голова УЗ

У вівторок ввечері російські війська вдарили по шести станціях в центрі та на заході України.

Про це повідомив очільник Укрзалізниці Олександр Камишін.

Зазначається, що серед залізничників та наших пасажирів по оперативній інформації постраждалих немає.

Камишін нагадав, що затримано 14 пасажирських поїздів. Перші з них вже поїхали, а решта поїдуть протягом 2-х годин, зауважив очільник УЗ.

"Пошкодження інфраструктури тяжкі, деталі прояснимо після закінчення повітряної тривоги", – повідомив Камишін.

За даними Львівської ОВА відомо, що у місті пошкоджено залізничні підстанції. Крім того, очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у Кам’янському районі зафіксовано два влучення, які сильно пошкодили залізничну інфраструктуру.

Також дві випущені ракети з Каспійського напрямку влучили по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини, є загиблі та поранені, про що Суспільному повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

У Закарпатській ОВА повідомили про влучення ракети в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Нагадуємо:

У зв’язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій низка поїздів Укрзалізниці прямуватиме із затримкою. Перелік.