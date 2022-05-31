"Газпром" першим з російських компаній пішов з Лондонської біржі

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Лондонська фондова біржа заявила, що скасувала допуск до торгів цінними паперами російської енергетичної компанії "Газпром" на вимогу компанії.

Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення на сайті LSE.

Раніше цього місяця "Газпром" повідомив Управління з питань фінансового контролю про свій намір скасувати стандартний список депозитарних розписок, що представляють акції компанії, в офіційному списку Лондонської фондової біржі.

Очікувалося, що виключення набуде чинності 31 травня. Це робить Газпром першою російською компанією, що провела делістинг на вимогу Кремля після російського вторгнення в Україну.

Нагадуємо:

Раніше президент РФ Владімір Путін підписав закон, який зобов’язав всі російські компанії провести делістинг з іноземних бірж та розмістити свої акції на російських. Закон передбачав виключення – уряд країни все ж міг дозволити обіг акцій на іноземній біржі.

"Газпром" звертався до російського уряду з таким запитом, але 28 квітня йому відмовили.

Російські компанії зобов’язали повернутися назад на тлі падіння акцій найбільших російських емітентів на Лондонській біржі (LSE) після вторгнення РФ в Україну 24 лютого. На ринках США та ЄС торгується понад 30 депозитарних розписок російських компаній, включно з "Газпромом", "Роснефтю", "Лукойлом".