Гетманцев відреагував на лист бізнесу з проханням його звільнити: готовий до діалогу

Данило Гетманцев відреагував на лист представників бізнесу, де вони просить Зеленського його відправити у відставку.

Про це він написав у соцмережах.

Гетманцев заявив, що є послідовним прихильником дерегуляції у сфері бізнесу, але "політика держави у сфері публічних фінансів - це завжди компроміс між різними, іноді суперечливими інтересами різних груп суспільства".

Він заявив, що завжди до готовий до діалогу та запросив підписантів звернення на зустріч у Комітеті. "Гарантую, що у них буде можливість донести особисто як свої зауваження, звинувачення так бачення і ідеї", - резюмував він.

Нагадуємо:

Українські підприємці звернулись з відкритим листом до президента Володимира Зеленського із проханням негайно усунути Данила Гетманцева з посади секретаря Нацради Відновлення та з податкового комітету Верховної Ради.