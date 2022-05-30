Netflix остаточно перестав працювати в РФ

Стрімінгова платформа Netflix перестала з п’ятниці, 27 травня, працювати на території РФ.

Про це речник компанії повідомив у коментарі агентству AFP.

Сайт і застосунок Netflix не були доступні з п’ятниці, і тепер представник Netflix підтвердив, що передплатники більше не мають доступу до контенту.

"Це проведення виходу з російського ринку", оголошеного в березні, зазначив речник Netflix. Зазначається, що компанія дочекалася кінця поточного розрахункового циклу, аби відключити клієнтів.

Netflix є провідною світовою стрімінговою платформою з 221,8 мільйонами підписників на кінець 2021 року, але в Росії вона була другорядним гравцем.

У квітневому листі до акціонерів компанія заявила, що втратила 700 тисяч користувачів із платними підписками у результаті виходу з Росії.

Нагадуємо:

Користувачі Netflix із Росії у ніч з 26 на 27 травня почали повідомляти про повну недоступність сервісу без VPN.

Netflix 6 березня оголосив про припинення роботи в Росії, проте після цього продовжував додавати контент як з дубляжем, так і з російськими субтитрами.