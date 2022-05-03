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До бюджету надійшли ще 7 мільярдів від продажу військових облігацій

Вівторок, 3 травня 2022, 17:58 - Дана Гордійчук
 
getty images

У вівторок на аукціоні з продажу військових облігацій держава залучила до бюджету понад 7,1 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Інвесторам запропоновано 4 випуски облігацій, з яких один – доларовий випуск з терміном обігу 1 рік під 3,7% річних.

Термін погашення та ставки за гривневими паперами були такими:

  • 3 місяці з дохідностю 9,5%;
  • 6 місяців з дохідностю 10%;
  • 1 рік з дохідностю 11%.

Найбільший попит зосередився на річних паперах, яких придбали а суму 4,2 млрд грн. Від продажу доларового випуску Україна отримала 1,5 млрд грн в еквіваленті.

Нагадуємо:

Близько 1 тисячі юридичних та фізичних осіб 27 квітня отримали 3,3 млрд грн від погашення першого випуску військових облігацій. 

Національний банк у квітні здійснив емісію 50 млрд грн шляхом купівлі військових облігацій на відповідну суму.

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