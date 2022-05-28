Шрі-Ланка вирішила купувати нафту в РФ на тлі кризи 

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Шрі-Ланка у суботу отримає російську сиру нафту, яку використовуватиме для виробництва пального – країна стикається зі значним дефіцитом палива після оголошення дефолту.

Про це в інтерв’ю Bloomberg розповів очільник нафтової компанії Ceylon Petroleum Corp Суміт Віджесінхе.

За його словами, легка сибірська нафта буде перероблятися на нафтопереробному заводі компанії у Сапугасканді. Такий російський сорт сирої нафти є одним із декількох, які може переробляти цей НПЗ – разом із Murban та легкою іранською нафтою. Поки невідомо, як Шрі-Ланка буде платити за поставки.

Як раніше повідомляв міністр енергетики країни, єдиний нафтопереробний завод Шрі-Ланки отримає поставки нафти 28 травня.

"Сапугаскандський НПЗ вперше з 20 березня розпочне роботу з розвантаження вантажів сирої нафти завтра", — написав у Twitter міністр Канчана Вієсекера. "Нафтопереробний завод почне виробляти перше пальне за шість днів".

Шрі-Ланка стала однією з останніх азіатських країн, яка пішла на пропозицію дешевої російської нафти після вторгнення Росії в Україну.

Нагадуємо:

Постачання нафти з Росії в Індію та Китай досягло рекордних значень, а Азія стала найбільшим покупцем російської сировини.

У квітні Міністерство фінансів Шрі-Ланки призупинило виплати за зовнішнім боргом і попередило інвесторів про дефолт. Це призвело до найгіршої фінансової кризи за незалежності країни, а від так і дефіцит багатьох товарів – від їжі до нафти.