Укргідроенерго разом з німцями виготовлятиме зелений водень
П'ятниця, 27 травня 2022, 19:55 -
"Укргідроенерго" та німецькі компанії Andritz Hydro та MAN Energy Solutions підписали меморандум про співпрацю у виробництва зеленого водню в Україні.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Там додали, що наразі працюють над пілотним проектом щодо встановлення електролізної установки для виготовлення зеленого водню на 1 МВт. Йдеться про виробництво 100 кг водню на день.
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