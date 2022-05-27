Укргідроенерго разом з німцями виготовлятиме зелений водень

"Укргідроенерго" та німецькі компанії Andritz Hydro та MAN Energy Solutions підписали меморандум про співпрацю у виробництва зеленого водню в Україні.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Там додали, що наразі працюють над пілотним проектом щодо встановлення електролізної установки для виготовлення зеленого водню на 1 МВт. Йдеться про виробництво 100 кг водню на день.

Нагадуємо:

Чотири європейські компанії газової інфраструктури об’єднують зусилля для створення водневої магістралі через Центральну Європу – він з’єднає Україну з Німеччиною через Чехію та Словаччину.

Рада нацбезпеки доручила урядові розглянути можливість створення нового водневого продуктопроводу Україна – ЄС та оцінити залучення інвестицій для цього.