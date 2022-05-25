Індія продовжить купувати дешеву російську нафту, умови знижки узгоджують – ЗМІ

Індія продовжуватиме купувати "дешеву нафту" у Росії, але ще не остаточно узгодила умови знижки.

Про це пише Reuters із посиланням на високопоставленого індійського урядовця, знайомого з цим питання.

"Ми будемо отримувати дешеву нафту з Росії", - сказав урядовець журналістам у середу, додавши, що середня ціна, за якою Індія (третій найбільший імпортер нафти в світі) купує нафту, нині перевищує 100 доларів за барель.

Через занепокоєння, що звичайні платіжні шляхи можуть бути заблоковані через санкції Заходу проти Москви, у тому числі щодо банків, тривають роботи зі створення механізму торгівлі з рупією та рублями для полегшення транзакцій, сказав чиновник.

Не вдаючись до деталей, посадовець додав, що остаточного рішення не прийнято, а всі можливі способи оплати товарів ще обговорюються.

Нагадаємо:

Bloomberg писав, що Індія намагається отримати більші знижки на російську нафту і хоче купувати її за ціною, нижчою за $70 за барель.

Раніше повідомлялось, що Росія пропонує Індії механізм подвійних платежів: за російську нафту - в доларах або євро, за решту товарів - у рупіях і рублях через альтернативну SWIFT російську Систему передачі фінансових повідомлень.

Остаточного рішення з цього питання на той момент не було прийнято, зазначили співрозмовники агентства.

Економічна правда