Поставки нафти із РФ до Китаю: використовують схему із переванатаженнями у морі – ЗМІ

Через потенційні наслідки фінансових санкцій все менше судновласників готові давати свої танкери під завантаження у Росії, тому постачання російської нафти до Китаю все частіше відбувається з перевантаженням у морі, попри малу відстань між країнами.

Про це пише Bloomberg із посиланням на учасників ринку.

"Логістично ризиковане і дороге переміщення нафти між танкерами в морі підкреслює кроки, які готовий зробити принаймні один китайський покупець, щоб забезпечити безперебійний потік нафти зі сходу Росії до Азії.

Схема з перевантаженням у морі дозволяє збільшити кількість рейсів тими суднами, які є в наявності", - пише агентство.

За даними Bloomberg, малі судна використовуються для трансферу між російським портом Козькіно і водами біля порту Йосу в Південній Кореї, де нафту перекачують на супертанкери для наступного етапу трансферу до Китаю.

"Хоча це збільшує загальний час і витрати на доставку, брокери стверджують, що така практика стає все більш поширеною, оскільки судновласники та покупці віддають перевагу такій поставці малими суднами для перевезення нафти з Козьміно за короткі терміни: чим коротші рейси, тим частіше можна завантажувати наявні танкери", - пояснює видання.

При цьому, як додає агентство, із супертанкерами типу VLCC, на які вантажиться нафта в морі, наразі проблеми немає через спалах COVID в Китаї та скорочення попиту на них.

За даними видання, до такої схеми із перевантаженням нафти у морі залучені щонайменше дві китайські компанії - судновласник Cosco Shipping і трейдер Unipec.

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Економічна правда