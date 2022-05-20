Китай нарощує закупівлі дешевої російської нафти – Reuters

Китай нарощує закупівлі нафти з РФ за вигідними цінами, заповнюючи вакуум, що залишився після західних покупців, які відмовляються від бізнесу з Росією після її вторгнення в Україну.

Про це пише Reuters із посиланням на дані щодо поставок нафти та нафтотрейдерів.

"Цей крок найбільшого світового імпортера нафти зроблений через місяць після того, як він спочатку скоротив поставки з Росії, побоюючись відкрито підтримувати Москву і потенційно піддавати своїх державних нафтових гігантів під санкції", - підкреслює Reuters.

Згідно з оцінкою Vortexa Analytics, китайський морський імпорт російської нафти підскочить до майже рекордних 1,1 мільйона барелів на добу (барелів на добу) у травні, у порівнянні з 750 000 барелів на добу в першому кварталі та 800 000 барелів на добу в 2021 році.

Unipec, торговий підрозділ провідного азійського нафтопереробника Sinopec Corp, очолює закупівлі разом із Zhenhua Oil, підрозділом китайського оборонного конгломерату Norinco, пише агентство з посиланням на трейдерів.

За словами трейдерів, компанія Livna Shipping Ltd, зареєстрована в Гонконзі, також нещодавно стала основним вантажовідправником російської нафти в Китай.

Sinopec відмовився від коментарів. Zhenhua і Livna не відповіли на запити про коментар.

"Ці компанії заповнюють діру, яку залишили західні покупці після вторгнення Росії в Україну.

Vitol і Trafigura, два з найбільших у світі трейдерів сировини, поступово припинили закупівлі у "Роснефти", найбільшого виробника нафти в Росії", - нагадує Reuters.

"Ситуація почала різко змінюватися після виходу Vitol і Trafigura, що створило вакуум, який могли заповнити лише компанії, які можуть забезпечити вартість і яким довіряють їхні російські колеги", - каже один китайський трейдер, який попросив не називати його імені.

Нагадаємо:

Китай веде переговори з РФ щодо закупівлі додаткових обсягів нафти для поповнення своїх стратегічних запасів.

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Економічна правда