Купівля Twitter: Маск збільшив своє фінансування до 33,5 мільярдів доларів за рахунок інвесторів

Мільярдер Ілон Маск знову змінив плани щодо фінансування угоди з Twitter. Тепер він планує профінансувати за рахунок залучених коштів інвесторів та власного капіталу в $33,5 млрд, зменшивши цим позикове фінансування.

Про це пише Bloomberg із посиланням на розкриття змін у плані викупу соцмережі Комісії з цінних паперів та ринків (SEC).

Зазначається, що Маск частково відмовився від планів залучення банківських кредитів, прив'язаних до його частки в Tesla, на користь фінансування з боку інвесторів.

Згідно з документами, поданими в SEC, Маск надасть додаткове фінансування у розмірі $6,25 млрд.

"Цього достатньо, щоб виключити із плану кредити на ту саму суму", - пояснює Bloomberg.

Агентство нагадує, що Маск домовився про придбання Twitter наприкінці квітня. Спочатку для покупки Маск планував зайняти у банків $25,5 млрд і ще $21 млрд виплатити із власного капіталу. Кредити на $12,5 млрд були прив'язані до частки Маска у Tesla.

При цьому, залучаючи фінансування від інвесторів, Маск може зменшити як розмір позикового капіталу, так і суму, яку він повинен внести особисто, пояснював раніше Bloomberg.

До партнерів, яких Маск знайшов для викупу Twitter, раніше увійшли 19 інвесторів. Більше за інших - $1 млрд - виділив Маску траст співзасновника Oracle мільярдера Ларрі Еллісона. $0,8 млрд надав фонд Sequoia Capital, $0,7 млрд - інвесткомпанія VyCapital, $0,5 млрд - криптовалютна біржа Binance. До інвесторів увійшли також Brookfield, Fidelity, Qatar Holding.

Нагадуємо:

Ілон Маск заявив, що не буде продовжувати угоду щодо купівлі соціальної мережі Twitter у разі, якщо компанія не доведе кількість несправжніх акаунтів на рівні до 5% усіх користувачів.

Раніше Маск заявив, що тимчасово призупинив угоду з купівлі компанії Twitter до підтвердження даних, що фейкові акаунти становлять менше 5% від користувачів, які можна монетизувати. Водночас він запевнив, що "все ще має намір придбати" компанію.

25 квітня стало відомо, що Маск купує Twitter за 44 млрд доларів після тижнів перемовин.

Заснований 16 років тому, Twitter з 2013 року торгується на біржі. Девять років потому компанія повертається у приватні руки.

Угода була одноголосно схвалена правлінням компанії, і, як очікується, буде завершена цьогоріч.

Проведення цієї угоди стане найбільшим придбанням в історії технологій і, ймовірно, матиме суттєві наслідки протягом наступних років для мільярдів людей, які використовують соціальні мережі.

Читайте також: Навіщо Ілону Маску Twitter та як він змінить соцмережу після її купівлі

Економічна правда