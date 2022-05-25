Заблоковані в Маріуполі судна рушили з місця – ними можуть вивозити крадений метал і зерно

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Супутник зафіксував в тимчасово окупованому порту Маріуполя рух суден, якими російські окупанти можуть вивозити українські метал та зерно.

Про це повідомляють Схеми (Радіо Свобода) з посиланням на супутникові знімки Planet Labs у розпорядженні редакції.

Згідно знімків, два вантажних судна, Lady Augusta (Ямайка, Північна Америка) та Tzarevna (Мальта) 24 травня перемістились до причалів, де, за даними Маріупольської міськради, знаходиться зерновий термінал і зазвичай відвантажують продукцію. Усього в порту перебувають 6 іноземних суден, як раніше повідомляла ЕП.

Раніше Tzarevna знаходилась біля інших причалів порту – де, за даними Маріупольської міськради, зазвичай відбувається завантаження металевих виробів. Про це свідчить супутниковий знімок за 11 травня. Lady Augusta було пришвартовано неподалік.

Тепер до причалів з завантаження металу перемістились інші три судна. Це Blue Star-1 (Панама, Центральна Америка), Azburg (Домініка) та Azov Concord (Мальта).

Раніше, згідно знімку від 11 травня, вони стояли біля причалів поряд з одним із виходів в Азовське море, який називається "Нові ворота". Тоді ж супутник зафіксував поруч з ними ще одне судно – Smarta (Ліберія).

Директор порту Ігор Барський у коментарі журналістам уточнив, що переважна кількість металу належить компанії "Метінвест" Ріната Ахметова. У "Метінвесті" додали, що частину металевих виробів вже було завантажено на судно Tzarevna, яке залишилось в порту. До початку повномасштабного вторгнення ця продукція готувалась до експорту в Італію.

Інший метал та чавун на території порту, зазначили в "Метінвесті" – це продукція "Азовсталі" та "Металургійного комбінату імені Ілліча", які під окупацією піддавались постійним обстрілам з боку військових РФ.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що вихід в море крізь "cтарі ворота", яку окупанти розблокували, може бути непридатним, бо глибина замала для більшості заблокованих суден. Для розблокування "нових воріт" окупантам доведеться підняти інше затонуле судно, "Меотида". Але для цього потрібні крани, для живлення яких немає електроенергії через пошкодження портової підстанції.

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Нагадуємо:

Російські окупанти намагаються частково відновлювати порт в окупованому Маріуполі, на території якого знаходяться український метал та зерно, що сигналізує про намір ворога вивозити крадене українське майно.

За словами директора пороту Барського, на 23 лютого на території порту знаходилося біля 200 тис тонн металу та чавуну, вартість яких сягає 170 млн дол. Зерна було суттєво менше – 3,4 тис тонн на складах і ще 9 тис тонн на судні під іноземним прапором біля одного з причалів.

Наразі окупанти розблокували старі ворота порту. З урахуванням глибини близько 3,5 м, туди можуть входити судна річкового типу з невеликою осадкою. Проте російські судна не можуть зайти у порт доти, поки не буде розчищена акваторія порту від затонулого морського транспорту. За словами Барського, окупанти можуть розчистити 3-4 причала з 18.

Наразі в порту є один непошкоджений автономний плавучий кран, який працює на дизельному паливі – саме його можуть залучати, аби вивозити крадений українский метал. Зараз російські загарбники ремонтують важкі навантажувачі, які для цього потрібні.