Росія пропонує Індії план подвійних платежів за нафту та інші товари – Bloomberg

Росія пропонує Індії механізм подвійних платежів: за російську нафту - в доларах або євро, за решту товарів - у рупіях і рублях через альтернативну SWIFT російську Систему передачі фінансових повідомлень.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

"Представники центрального банку Росії разом з представниками ПАТ "Сбербанк Росії" обговорили ці пропозиції минулого тижня зі своїми індійськими колегами, а також з представниками міністерства фінансів. Остаточне рішення ще не прийнято.

Міністерство фінансів Індії та центральний банк не відразу відповіли на електронні листи з проханням прокоментувати", - пише агентство.

Індія є однією з основних економік, які продовжували торгівлю з Росією після вторгнення в Україну, незважаючи на те, що західні країни прагнуть скоротити відносини з Москвою, пише Bloomberg.

Раніше повідомлялось, що Центробанк Індії веде первинні консультації щодо угоди з РФ про розрахунки в рублях та рупіях. Це дозволить торгувати з Росією після того, як санкції обмежили механізми міжнародних платежів.

Економічна правда