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Індія хоче купувати російську нафту менш ніж за 70 доларів за барель – Bloomberg

Середа, 4 травня 2022, 14:50 - Олексій Павлиш

Індія намагається отримати більші знижки на російську нафту і  хоче купувати її за ціною, нижчою за $70 за барель.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Представники індійської сторони на переговорах із Москвою зазначили, що таким чином Індія хоче компенсувати додаткові витрати, пов'язані з купівлею нафти з Росії на тлі загострення геополітичної ситуації та зростання санкційного тиску, кажуть джерела.

Нафта марки Brent сьогодні торгується близько $108 за барель, свідчать дані міжконтинентальної біржі ICE.

Індія залишилася однією з небагатьох країн, які поки що не відмовилися від імпорту російської нафти, зазначає Bloomberg.

"Державні та приватні нафтопереробні підприємства третього найбільшого імпортера нафти у світі купили понад 40 мільйонів барелів російської нафти з моменту вторгнення РФ в Україну наприкінці лютого.

Це на 20% більше, ніж поставки Росії в Індію за весь 2021 рік", - пише агентство.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Росія пропонує Індії механізм подвійних платежів: за російську нафту - в доларах або євро, за решту товарів - у рупіях і рублях через альтернативну SWIFT російську Систему передачі фінансових повідомлень.

Остаточного рішення з цього питання на той момент не було прийнято, зазначили співрозмовники агентства.

Економічна правда

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Індія нафта Росія
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