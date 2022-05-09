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США випустили рекордний обсяг нафти із стратегічного запасу

Понеділок, 9 травня 2022, 18:39 - Cергій Мельник

США оголосили про випуск рекордного обсягу нафти зі стратегічного резерву в березні без консультацій із партнерами Міжнародного енергетичного агентства.

Про це пише Reuters.

Односторонні дії Вашингтона щодо вирішення глобальних проблем із поставками чи цінами ризикують підірвати відносини США з МЕА, світовим органом з нагляду за енергетикою, пише видання.

Члени групи стурбовані тим, що президент США Джо Байден використовує Стратегічний нафтовий резерв для стримування внутрішньої інфляції з політичних причин, замість того, щоб захищати країни-споживачі від глобальних перебоїв із постачанням.

Міністерство енергетики США заявило, що Сполучені Штати перебували у "частих контактах" з МЕА та його державами-членами з питань енергетичної безпеки до оголошення, але підтвердило, що їхнє рішення про випуск нафти було "незалежним" від МЕА.

Йдеться про заяву США від 31 березня про те, що вони вивільнять 180 мільйонів барелів із резерву зі швидкістю 1 мільйон барелів на день, щоб знизити світові ціни на енергоносії, що стрімко зростають, і вирішити проблему скорочення поставок російської нафти після її вторгнення в Україну в лютому.

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