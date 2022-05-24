Рішення остаточне: Запорізький титано-магнієвий комбінат Фірташа повернули у держвласність – САП

Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, відповідно до яких цілісний майновий комплекс Запорізького титано-магнієвого комбінату повернуто у власність держави.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд ухвалив таке рішення 23 травня.

"Таким чином суд погодився з доводами прокурора та представника Фонду державного майна України, як позивача, що були наведені у ході судового розгляду, і відмовив у задоволенні касаційної скарги компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед" (Кіпр).

На сьогодні рішення Касаційного цивільного суду є остаточним - майновий комплекс повернуто у власність держави", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Запорізький титано-магнієвий комбінат повернули у власність держави, раніше він належав підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу.

Рішення про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату в державну власність буде оскаржено в апеляції, заявляли представники компанії Фірташа.

Пізніше апеляційний суд підтвердив рішення першої інстанції про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату у власність держави.

Водночас у компанії Tolexis Trading Limited тоді заявили, що оскаржать у Верховному Суді рішення Центрального апеляційного господарського суду

Компанія Фірташа в 2013 році створила ТОВ "ЗТМК". Це сталось завдяки перемозі на конкурсі Фонду державного майна для залучення інвестицій на комбінат. Проте Фірташ не виконав взяті на себе зобов'язання. Йдеться про 110 млн доларів, які олігарх повинен був інвестувати у модернізацію заводу. Кошти були витрачені менеджментом компанії не за цільовим призначенням.

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Економічна правда