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Рішення про повернення ЗТМК державі буде оскаржено – адвокати Фірташа

Четвер, 5 серпня 2021, 09:20

Рішення про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату в державну власність буде оскаржено в апеляції.

Про це йдеться в заяві адвоката Tolexis Trading Limited Романа Чишинського.

"Дане рішення (про повернення заводу в держвласність – ред) ухвалив Господарський суд Запорізької області – суд першої інстанції. Згідно із законодавством, рішення цього суду набуває чинності тільки в разі, якщо не буде оскаржено у відведений законодавством термін", – заявив Чишинський.

За його словами, рішення "ангажоване і несправедливе" і буде оскаржене.

"Всі аргументи, на які посилається Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Фонд державного майна по справі ЗТМК – неправомірні. У січні 2021 року Вищий антикорупційний суд виправдав Володимира Сивака, якого звинувачували у скоєнні тих порушень, на які посилаються Фонд держмайна і Спеціалізована антикорупційна прокуратура", – йдеться в заяві.

Нагадуємо:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що Запорізький титано-магнієвий комбінат повернули у власність держави.

Економічна правда

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Фірташ ЗТМК прокуратура Фонд держмайна

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