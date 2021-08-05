Рішення про повернення ЗТМК державі буде оскаржено – адвокати Фірташа

Рішення про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату в державну власність буде оскаржено в апеляції.

Про це йдеться в заяві адвоката Tolexis Trading Limited Романа Чишинського.

"Дане рішення (про повернення заводу в держвласність – ред) ухвалив Господарський суд Запорізької області – суд першої інстанції. Згідно із законодавством, рішення цього суду набуває чинності тільки в разі, якщо не буде оскаржено у відведений законодавством термін", – заявив Чишинський.

За його словами, рішення "ангажоване і несправедливе" і буде оскаржене.

"Всі аргументи, на які посилається Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Фонд державного майна по справі ЗТМК – неправомірні. У січні 2021 року Вищий антикорупційний суд виправдав Володимира Сивака, якого звинувачували у скоєнні тих порушень, на які посилаються Фонд держмайна і Спеціалізована антикорупційна прокуратура", – йдеться в заяві.

Нагадуємо:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що Запорізький титано-магнієвий комбінат повернули у власність держави.

Економічна правда