Рішення про повернення ЗТМК державі буде оскаржено – адвокати Фірташа
Рішення про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату в державну власність буде оскаржено в апеляції.
Про це йдеться в заяві адвоката Tolexis Trading Limited Романа Чишинського.
"Дане рішення (про повернення заводу в держвласність – ред) ухвалив Господарський суд Запорізької області – суд першої інстанції. Згідно із законодавством, рішення цього суду набуває чинності тільки в разі, якщо не буде оскаржено у відведений законодавством термін", – заявив Чишинський.
За його словами, рішення "ангажоване і несправедливе" і буде оскаржене.
"Всі аргументи, на які посилається Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Фонд державного майна по справі ЗТМК – неправомірні. У січні 2021 року Вищий антикорупційний суд виправдав Володимира Сивака, якого звинувачували у скоєнні тих порушень, на які посилаються Фонд держмайна і Спеціалізована антикорупційна прокуратура", – йдеться в заяві.
Нагадуємо:
Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що Запорізький титано-магнієвий комбінат повернули у власність держави.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua