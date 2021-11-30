Апеляційний суд повернув ЗТМК у держвласність. Компанія Фірташа йде до Верховного Суду

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Центральний апеляційний госпсуд підтвердив рішення першої інстанції про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату у власність держави.

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

Зазначається, що до винесення рішення суду 49% ТОВ "ЗТМК" належало компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед" (група компаній DF Group).

За словами голови ФДМ Дмитра Сенниченка, рішення про повернення "ЗТМК" державі вже набрало законної сили та буде виконано найближчим часом.

"Остаточне рішення про повернення Запорізького титаномагнієвого комбінату у власність держави дозволить залучити компетентного та чесного інвестора, який перетворить його на потужний промисловий актив завдяки продовженню модернізації та ефективному управлінню", - додав Сенниченко.

Водночас у компанії Tolexis Trading Limited заявили, що оскаржать у Верховному Суді рішення Центрального апеляційного господарського суду, передає liga.net.

У заяві компанії йдеться, що рішення є необґрунтованим та політично мотивованим і прийняте з низкою процесуальних порушень.

"Прискорене ухвалення рішення та ціла низка процесуальних порушень, які ми побачили, дають нам підстави говорити про політичний тиск на суд. Компанії Tolexis Trading Limited не було надано можливості представити свої інтереси в суді", - заявив адвокат Tolexis Trading Limited Роман Чишинський.

За його словами, інвестор повністю виконав усі зобов'язання в рамках договору та проінвестував у ЗТМК 110 млн дол.

Нагадуємо:

Запорізький титано-магнієвий комбінат повернули у власність держави, раніше він належав підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу.

Рішення про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату в державну власність буде оскаржено в апеляції, заявляли представники компанії Фірташа.

Компанія Фірташа в 2013 році створила ТОВ "ЗТМК". Це сталось завдяки перемозі на конкурсі Фонду державного майна для залучення інвестицій на комбінат. Проте Фірташ не виконав взяті на себе зобов'язання. Йдеться про 110 млн доларів, які олігарх повинен був інвестувати у модернізацію заводу. Кошти були витрачені менеджментом компанії не за цільовим призначенням.

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Економічна правда