ФРН може відновити роботу вугільних електростанцій у разі припинення поставок газу із Росії
Німеччина планує повернути в експлуатацію електростанції, що працюють на нафті та вугіллі, у разі припинення постачання газу з Росії.
Про це пише Bloomberg із посиланням на указ, підготовлений міністром економіки Німеччини Робертом Хабеком.
За даними видання, Хабек представить указ у вівторок.
"Запит на додаткову генерацію електроенергії на вугіллі можливий лише у разі нестачі газу або загрози його нестачі та необхідності скорочення споживання газу при виробленні електроенергії", - йдеться у документі.
Компанія Uniper вже заявила, що може виробляти до 3 гігават електроенергії з вугілля, щоб посилити безпеку постачання, в той час як RWE AG заявила, що розглядає, які електростанції можна було б знову ввімкнути.
Нині Німеччина має в резерві 4,3 гігават вугільної електрогенерації і 1,6 гігават нафтової, додає Bloomberg.
Такий надзвичайний указ дозволить уряду активувати вугільні об'єкти без схвалення парламенту на термін до шести місяців.
Європа закуповує в Росії два види вугілля - енергетичне, що спалюється на електростанціях, і металургійне, що використовується для виробництва сталі.
Частка Росії в імпорті енергетичного вугілля ЄС становить майже 70%, причому Німеччина та Польща особливо від нього залежать, нагадує агентство.
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Економічна правда
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