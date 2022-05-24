ФРН може відновити роботу вугільних електростанцій у разі припинення поставок газу із Росії

Німеччина планує повернути в експлуатацію електростанції, що працюють на нафті та вугіллі, у разі припинення постачання газу з Росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на указ, підготовлений міністром економіки Німеччини Робертом Хабеком.

За даними видання, Хабек представить указ у вівторок.

"Запит на додаткову генерацію електроенергії на вугіллі можливий лише у разі нестачі газу або загрози його нестачі та необхідності скорочення споживання газу при виробленні електроенергії", - йдеться у документі.

Компанія Uniper вже заявила, що може виробляти до 3 гігават електроенергії з вугілля, щоб посилити безпеку постачання, в той час як RWE AG заявила, що розглядає, які електростанції можна було б знову ввімкнути.

Нині Німеччина має в резерві 4,3 гігават вугільної електрогенерації і 1,6 гігават нафтової, додає Bloomberg.

Такий надзвичайний указ дозволить уряду активувати вугільні об'єкти без схвалення парламенту на термін до шести місяців.

Європа закуповує в Росії два види вугілля - енергетичне, що спалюється на електростанціях, і металургійне, що використовується для виробництва сталі.

Частка Росії в імпорті енергетичного вугілля ЄС становить майже 70%, причому Німеччина та Польща особливо від нього залежать, нагадує агентство.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Німеччина готується до раптової зупинки поставок російського газу - розробляє план дій, який вона реалізує у такому випадку.

Бундесрат – представництво федеральних земель Німеччини – схвалив поправку до закону про енергетичну безпеку, яка передбачає можливість націоналізації енергетичних компаній у виключних ситуаціях.

Економічна правда